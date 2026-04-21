Creditpartner Coface innova Boccaccini | Siamo leva strategica L’export è il settore più esposto

Creditpartner Coface ha annunciato un’innovazione nel settore della tutela del credito, con il presidente e Ceo Mario Boccaccini che ha sottolineato come questa attività rappresenti oggi una leva strategica piuttosto che un semplice adempimento burocratico. L’azienda si occupa di proteggere le imprese dai rischi di insolvenza, con un’attenzione particolare all’export, settore più esposto alle insolvenze internazionali.

Mario Boccaccini, presidente del consiglio di amministrazione e Ceo di Creditpartner srl, Agenzia Generale Coface per l’Emilia-Romagna, con quale approccio operate nel settore della tutela del credito? "La tutela del credito commerciale è oggi una leva strategica, non un adempimento burocratico. In Creditpartner abbiamo tradotto questa convinzione in un metodo che chiamo ‘ Global Creditmanagement Approach ’: un’unica regia che integra assicurazione dei crediti, informazioni commerciali strutturate e garanzie fideiussorie. Concedere una dilazione di pagamento, in fondo, è un prestito: significa mettere a disposizione del cliente beni o servizi confidando in un incasso futuro che non è mai certo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Creditpartner Coface innova . Boccaccini: "Siamo leva strategica. L’export è il settore più esposto" Notizie correlate Leggi anche: Turismo, Federalberghi Terme: La salute leva strategica. Il settore chiede riconoscimento e risorse Export dei prodotti manifatturieri: "Il sistema tiene e vale 13,4 miliardi. Ma più esposto a choc esterni"L’export rimane uno dei pilastri dell’economia della provincia di Modena, a conferma del forte orientamento internazionale del sistema produttivo... Una raccolta di contenuti Si parla di: Creditpartner Coface innova . Boccaccini: Siamo leva strategica. L’export è il settore più esposto. Linea Rosa riceve generosa donazione da Creditpartner Coface. Bagnara: Contributi preziosiAccogliamo sempre con piacere ogni tipo di dimostrazione di solidarietà verso il nostro Centro Antiviolenza. In questo periodo di Natale, ogni donazione, grande o piccola che sia, è un prezioso ... ravennanotizie.it Boccaccini (Creditpartner): Al riparo dai rischi grazie ai nostri espertiProsegue lo sviluppo di Creditpartner, azienda che unisce professionalità qualificate del settore assicurativo per fornire un servizio efficace nella tutela dei crediti commerciali e del credit ... ilrestodelcarlino.it