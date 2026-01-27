Export dei prodotti manifatturieri | Il sistema tiene e vale 13,4 miliardi Ma più esposto a choc esterni
L’export dei prodotti manifatturieri di Modena rappresenta un settore strategico, con un valore di circa 13,4 miliardi di euro. Il sistema produttivo locale si conferma stabile e di qualità riconosciuta a livello internazionale. Tuttavia, questa forte esposizione a fattori esterni richiede attenzione e strategie di adattamento per mantenere la competitività nel tempo.
L’ export rimane uno dei pilastri dell’economia della provincia di Modena, a conferma del forte orientamento internazionale del sistema produttivo locale e della qualità, apprezzata nel mondo, delle eccellenze prodotte dalle nostre imprese. Una conferma che arriva direttamente anche dall’ufficio studi Lapam Confartigianato che ha analizzato i dati delle esportazioni per l’area nei primi nove mesi del 2025. Complessivamente, l’export dei prodotti manifatturieri vale per la provincia di Modena quasi 13,4 miliardi di euro. Il comparto della meccanica si conferma nettamente il principale settore esportatore per la provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Modena Export
Export modenese da record, i prodotti manifatturieri valgono quasi 13,4 miliardi di euro
L’export modenese si conferma in crescita, raggiungendo circa 13,4 miliardi di euro.
Il report di 4.Manager, Cuzzilla: "L'Italia delle filiere vale 2600 miliardi di euro, quasi 500 miliardi di export"
Ultime notizie su Modena Export
Argomenti discussi: Export dei prodotti manifatturieri: Il sistema tiene e vale 13,4 miliardi. Ma più esposto a choc esterni; L'export dei prodotti manifatturieri vale per la provincia di Reggio Emilia quasi 10 miliardi di euro.
L’export dei prodotti manifatturieri vale per la provincia di Reggio Emilia quasi 10 miliardi di euroL’export rimane uno dei pilastri dell’economia della provincia di Reggio Emilia, a conferma del forte orientamento internazionale del sistema produttivo ... redacon.it
L’export manifatturiero vale per la provincia di Reggio Emilia 10 miliardiREGGIO EMILIA – L’export rimane uno dei pilastri dell’economia della provincia di Reggio Emilia. Una conferma arriva anche dall’ufficio studi Lapam Confartigianato che ha analizzato i dati delle espor ... reggionline.com
Dal 1° aprile 2026 verrà abolito il rimborso dell’Iva ("export tax rebate") sui prodotti fotovoltaici cinesi, mentre per le batterie scenderà dal 9% al 6% tra aprile e dicembre 2026, per poi essere cancellato del tutto dal 1° gennaio 2027. La decisione è stata annunc - facebook.com facebook
#agroalimentare #export #DOP #IGP x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.