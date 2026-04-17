Turismo Federalberghi Terme | La salute leva strategica Il settore chiede riconoscimento e risorse
Il settore del turismo legato alle terme evidenzia la necessità di essere riconosciuto come leva strategica per lo sviluppo nazionale. Secondo le associazioni di categoria, il comparto chiede un miglior riconoscimento e risorse adeguate per evolversi in un sistema integrato che unisca sanità, ospitalità e territorio, puntando a un modello di sviluppo sostenibile. La richiesta si inserisce in un quadro più ampio di riforme volte a valorizzare le potenzialità di questa filiera.
Rai2: Calà, Testi e Ristori ospiti di Vicedomini a Paradise. Appuntamento di mezzanotte a Verona Un museo senza fine: il modello Pompidou arriva a Napoli. Incontro con Chiara Parisi Welfare, Bonus nuovi nati 2026: contributo di 1.000 euro alle famiglie Scuole, “Green 5.0 – la città che cambia”: contributi per le attività didattiche Sanità 4.0, dai chatbot IA diagnosi errate nell’80% dei casi medici in fase iniziale Bagnoli, via ai dragaggi: Napoli accelera verso la Coppa America. Prime regate a luglio Il turismo della salute deve evolvere in un vero sistema Paese, capace di integrare sanità, ospitalità e territorio e di generare sviluppo sostenibile.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Notizie correlate
Leggi anche: Federalberghi Terme alla Bmt: Il turismo della salute come leva per destagionalizzare i flussi
Federalberghi Terme alla BMT: turismo della salute, ricerca e la costruzione di un sistema italianoTurismo della salute, le terme come opportunità per destagionalizzare i flussi turistici e contro la gentrificazione.
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Terme euganee, presenze stabili nel primo bimestre 2026; Turismo termale, in Veneto visitatori più ricchi e fedeli della media; Terme di Sciacca: l’intervento di ConfCommercio e FederAlberghi Agrigento; Terme di Sciacca, le riflessioni di operatori turistici e commerciali - Autore: Calogero Parlapiano | Attualità.
Federalberghi Terme, costruire un disciplinare su turismo saluteVogliamo costruire un disciplinare sul turismo della salute che possa creare un'identità territoriale e una riconoscibilità del nuovo prodotto creato. I territori termali devono diventare un vero e ... ansa.it
Formazione e inclusione nel turismo: parte a Genova la collaborazione tra Federalberghi Confcommercio e Sant’EgidioParte a Genova il progetto promosso da Federalberghi Confcommercio con la Comunità di Sant’Egidio e Iscot Liguria, ... telenord.it
“Terme di Sciacca”: l’intervento di ConfCommercio e FederAlberghi Agrigento - facebook.com facebook