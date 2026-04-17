Turismo Federalberghi Terme | La salute leva strategica Il settore chiede riconoscimento e risorse

Il settore del turismo legato alle terme evidenzia la necessità di essere riconosciuto come leva strategica per lo sviluppo nazionale. Secondo le associazioni di categoria, il comparto chiede un miglior riconoscimento e risorse adeguate per evolversi in un sistema integrato che unisca sanità, ospitalità e territorio, puntando a un modello di sviluppo sostenibile. La richiesta si inserisce in un quadro più ampio di riforme volte a valorizzare le potenzialità di questa filiera.

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