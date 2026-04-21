Creatività e innovazione i Vigili del Fuoco celebrano con un premio Francesco Del Giudice

I Vigili del Fuoco hanno organizzato un evento ufficiale per rendere omaggio a Francesco Del Giudice, storico direttore del corpo di Napoli del XIX secolo. L’iniziativa, dedicata alla sua memoria, ha previsto anche l’attribuzione di un premio incentrato su creatività e innovazione. Del Giudice è ricordato per la dedizione al servizio pubblico, l’integrità morale e lo spirito di dedizione che ha caratterizzato la sua carriera.

Iniziativa istituzionale del Corpo dei Vigili del Fuoco dedicata alla memoria di 'Francesco Del Giudice', storico direttore dei Vigili del fuoco di Napoli, figura di rilievo del XIX secolo, ricordata per la profonda dedizione al servizio pubblico, l’integrità morale e il marcato spirito.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate I Vigili del fuoco celebrano l'anniversario della fondazione del CorpoIn occasione della ricorrenza della Fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il comando provinciale di Forlì-Cesena ha organizzato un... FOTO | Da 87 anni al fianco dei cittadini: i vigili del fuoco celebrano la fondazione del corpoDa quest'anno il 27 febbraio sarà il giorno in cui si celebrerà la nascita del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Napoli la prima edizione del premio: Francesco Del Giudice - Napoli Village - Quotidiano di; Automazione domestica e cura delle superfici: l’evoluzione del pre-trattamento macchie; L’Aquila: il teatro San Filippo torna alla città; Design, al Fuorisalone Hilo presenta ‘Your Own Universe’. Creatività e innovazione, i Vigili del Fuoco celebrano con un premio Francesco Del Giudice5 i riconoscimenti assegnati in memoria dello storico direttore dei Vigili del fuoco di Napoli, figura di rilievo del XIX secolo per dedizione al servizio pubblico, integrità morale e spirito riformat ... napolitoday.it Educazione antincendio: 160 studenti protagonisti del progetto di Vigili del Fuoco e PrefetturaIn provincia di Grosseto, nelle scuole, Vigili del Fuoco e Prefettura di Grosseto lanciano il progetto Educazione antincendio ... grossetonotizie.com L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l'incendio si stendesse anche al capannone facebook Dalle 21 di ieri sera il Comando dei Vigili del fuoco di Milano è impegnato a fronteggiare un #incendio che ha coinvolto l'azienda RIAM di smaltimento di #rifiuti a #Bollate. Le fiamme non hanno coinvolto il capannone di proprietà dell'azienda, limitandosi al m x.com