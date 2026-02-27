FOTO | Da 87 anni al fianco dei cittadini | i vigili del fuoco celebrano la fondazione del corpo

Il 27 febbraio è stato ufficialmente riconosciuto come giorno della fondazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che quest’anno celebra 87 anni di attività. Da oltre otto decenni, i vigili del fuoco sono presenti in tutto il paese, intervenendo in situazioni di emergenza e proteggendo i cittadini. La ricorrenza segna un momento di riflessione sulla storia e il ruolo del corpo nel territorio.

Da quest'anno il 27 febbraio sarà il giorno in cui si celebrerà la nascita del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Una ricorrenza a cui anche Arezzo ha voluto rendere omaggio con la cerimonia svoltasi in piazza Grande quest'oggi e alla quale ha preso parte l'intero corpo aretino.