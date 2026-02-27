I Vigili del fuoco celebrano l' anniversario della fondazione del Corpo

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena hanno organizzato un evento in piazzetta della Misura per celebrare l’anniversario della fondazione del Corpo. Durante l’iniziativa è stata allestita un’esposizione di automezzi e attrezzature operative, aperta al pubblico. La cerimonia ha coinvolto membri del corpo e cittadini, che hanno potuto vedere da vicino mezzi e strumenti utilizzati quotidianamente dai vigili del fuoco.

In occasione della ricorrenza della Fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il comando provinciale di Forlì-Cesena ha organizzato un evento celebrativo in piazzetta della Misura, allestendo un'esposizione di automezzi e attrezzature operative. Un'occasione speciale per cittadini.