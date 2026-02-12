Crans-Montana parapiglia prima dell’interrogatorio di Jessica Moretti

A Crans-Montana si è scatenato un parapiglia prima dell’interrogatorio di Jessica Moretti. I familiari delle vittime del rogo del Constellation hanno affrontato i coniugi Moretti, creando scompiglio e tensione tra i presenti. La scena è stata molto tesa, con urla e spintoni, mentre la polizia cercava di contenere gli animi. Nessuno si aspettava uno scontro così acceso prima di un interrogatorio importante.

Tensione alle stelle a Crans-Montana: familiari delle vittime del rogo del Constellation affrontano i coniugi Moretti prima dell’interrogatorio. Crans-Montana – Momenti di tensione e dolore hanno preceduto l’inizio dell’interrogatorio di Jessica Moretti, indagata per la strage avvenuta al discobar Constellation nella notte di Capodanno. Pochi minuti prima dell’udienza, alcuni familiari delle vittime si sono scontrati con i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale teatro della tragedia. I coniugi sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è rapidamente degenerata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, sono stati convocati in tribunale a Sion per un interrogatorio.

Jessica e Jacques Moretti, proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, sono convocati per un nuovo interrogatorio in Procura.

Crans-Montana, i Moretti aggrediti dai familiari delle vittime:«Avete ucciso i nostri figli»

Strage Crans Montana, i Moretti aggrediti dai parenti delle vittime prima dell'interrogatorio: Dove sono i nostri figli?. Lo scontroCrans-Montana, parapiglia all’arrivo dei Moretti per l’interrogatorio: i parenti delle 41 vittime li contestano davanti alla procura di Sion ... affaritaliani.it

Crans-Montana, i coniugi Moretti aggrediti dai familiari delle vittime. Una madre: Siete la mafiaGli indagati proprietari del discobar Le Constellation sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è sfuggita di mano ... quotidiano.net

Nel frattempo i genitori di un 29enne rimasto gravemente ustionato hanno denunciato il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud: «Ha violato le sue responsabilità e i suoi doveri» x.com