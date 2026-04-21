Crans-Montana la rabbia di Giorgia Meloni | Le fatture? Un insulto burocrazia disumana

Giorgia Meloni ha espresso grande sconcerto riguardo alle fatture di decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti in un incendio di Capodanno a Crans-Montana. La leader politica ha definito la situazione un vero e proprio insulto e ha criticato duramente la burocrazia coinvolta, descrivendola come disumana. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti diffusi sui social e tra le istituzioni.

"Sono rimasta scioccata". Giorgia Meloni commenta così la "notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana ". Il presidente del Consiglio ricorda che "un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila euro per poche ore di ricovero". "Un insulto - lo definisce senza mezzi termini -, oltre che una beffa, che solo una disumana burocrazia poteva produrre". In ogni caso il governo italiano non è rimasto a guardare: "Ho parlato con il nostro ambasciatore: le autorità svizzere hanno assicurato che si è trattato di un errore, e che le famiglie non dovranno pagare nulla.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, la rabbia di Giorgia Meloni: "Le fatture? Un insulto, burocrazia disumana" Notizie correlate Crans Montana, Meloni: “Scioccata da fatture ospedale, insulto oltre che beffa”(Adnkronos) – "Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di... Polemiche fatture ospedali Crans Montana, Giorgia Meloni: “Per gli italiani nessun costo sarà a carico delle famiglie”Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso sui social il proprio sconcerto per le fatture, di importo molto elevato, recapitate da un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Strage di Crans-Montana: fatture arrivate, cartelle cliniche negate alle famiglie; Crans-Montana, il sito web delle testimonianze resterà attivo; Crans, le famiglie dei feriti: Ospedali svizzeri non ci mandano cartelle ma tariffe del ricovero; Crans-Montana, oltre al danno la beffa: fatture fino a 67mila euro alle famiglie per i ricoveri. L'ambasciatore: Pagherà tutto la Svizzera. Crans Montana, l’ospedale di Sion invia le fatture ai familiari dei feriti: cifre choc fino a 75mila euroDopo il rogo di Crans-Montana, le maxi fatture degli ospedali svizzeri riaccendono rabbia e polemiche tra le famiglie dei giovani feriti. notizie.it Svizzera, Meloni non si trattiene: Scioccata dalle fatture dell’ospedale di Sion, insulto oltre che beffaIl commento sui social dopo il caso delle fatture dell'ospedale di Sion alle famiglie vittime della tragedia di Crans Montana ... affaritaliani.it Crans Montana, gli ospedali svizzeri mandano fatture da oltre 60mila euro ai parenti delle vittime. Meloni: «Sono scioccata, un insulto» Conti da migliaia di euro anche per poche ore di ricovero, prima dei trasferimenti in Italia facebook Crans Montana, Meloni: "Scioccata da fatture ospedale, insulto oltre che beffa" x.com