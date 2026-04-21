Crans Montana Meloni | Scioccata da fatture ospedale insulto oltre che beffa

La premier ha espresso sorpresa dopo aver appreso che un ospedale svizzero ha inviato fatture di decine di migliaia di euro alle famiglie di alcuni giovani coinvolti in un incendio di Capodanno a Crans Montana. La notizia, riportata da fonti di stampa, ha suscitato reazioni di sconcerto e indignazione. La questione riguarda le modalità di gestione delle spese mediche legate a un evento che ha avuto vasta copertura mediatica.

(Adnkronos) – "Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans Montana". Così, sui social, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Un ospedale di Sion – rimarca la premier – è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila euro per poche ore di ricovero. Un insulto, oltre che una beffa, che solo una disumana burocrazia poteva produrre". Meloni ha aggiunto, a proposito della vicenda: "Ho parlato con il nostro Ambasciatore: le autorità svizzere hanno assicurato che si è trattato di un errore, e che le famiglie non dovranno pagare nulla.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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