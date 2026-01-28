Crans-Montana Travaglio a La7 | Meloni contro governo svizzero? Si faccia spiegare l’abc del diritto siamo all’analfabetismo

Marco Travaglio attacca duramente Giorgia Meloni durante la trasmissione di La7, dicendo che dovrebbe farsi spiegare le basi del diritto. Secondo il giornalista, la premier si occupa troppo di questioni internazionali senza conoscere i fondamenti legali, e questo dimostra una certa ignoranza che rischia di alimentare confusione e malintesi tra il governo italiano e la Svizzera. Travaglio non risparmia parole e invita Meloni a concentrarsi di più sui problemi interni, lasciando da parte le polemiche con l’ordinamento svizzero

“ Giorgia Meloni farebbe bene a occuparsi di Crans-Montana, facendosi spiegare da qualcuno l’abc del diritto, proprio la prima lezione da prima elementare del diritto, perché qui c’è un problema di pulpito e un problema di indirizzo”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta le esternazioni polemiche della presidente del Consiglio dopo la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, dove la notte di Capodanno 2026 si è verificato un incendio che ha causato 40 morti (di cui sei italiani) e oltre 100 feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, Travaglio a La7: “Meloni contro governo svizzero? Si faccia spiegare l’abc del diritto, siamo all’analfabetismo” Approfondimenti su Crans Montana Travaglio Crans Montana, il governo convoca l’ambasciatore svizzero. “Indignati per scarcerazione di Moretti” Il governo italiano ha convocato l'ambasciatore svizzero a Berna in risposta alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana. Commozione ai funerali delle vittime italiane di Crans-Montana. I parenti: “Grazie a Meloni, confidiamo si faccia giustizia” Stamattina si sono svolti a Bologna e Roma i funerali delle vittime italiane del rogo di Capodanno a Crans-Montana. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Crans Montana Travaglio Argomenti discussi: Crans-Montana: Meloni ci attacca, Travaglio e Ferrara ci difendono; I garantisti manettari; Il caso Crans-Montana, il processo mediatico esportato in Svizzera; Travaglio non diffamò Renzi. La Corte d’appello ribalta la sentenza: ora il senatore deve restituire i soldi al direttore del Fatto. Crans Montana. Il governo italiano la butta in rissa e si copre di ridicoloLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Crans Montana. Il governo italiano la butta in rissa e si copre di ridicolo pubblicato il 27 Gennaio 2026 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it Incendio a Crans-Montana: almeno 40 morti e oltre cento feriti, bengala su champagne la causaContinuano i lavori dei soccorritori dopo il tragico incendio in un bar di Cran-Montana,in Svizzera, durante la notte di Capodanno. Gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica dell'incidente. Il ... it.euronews.com Il Giornale. . Berna rassicura Roma: squadre investigative condivise su Crans-Montana; dopo la sparatoria di Milano la legge salva-agenti; svastiche pro Pal sulla Giornata della Memoria. Questo e altro in edicola su il Giornale - facebook.com facebook Crans Montana, la difesa del sindaco: «Un errore non scusarmi. Il pm Non mi ha convocato» x.com

