Salvò la sua fidanzata a Crans-Montana | Tahirys Dos Santos torna al Metz

Il terzino 19enne Tahirys Dos Santos del Metz salvò la sua fidanzata dalle fiamme dell'incendio a Crans-Montana la notte di capodanno. Ieri, il giovane calciatore è tornato a fare visita ai compagni di squadra, che lo hanno accolto con una maglia dedicata. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Tahirys Dos Santos, chi è il giocatore eroe del Metz che ha salvato la fidanzata dal rogo di Crans-MontanaTahirys Dos Santos, giovane terzino del Metz, si è distinto nel tragico incendio di Crans-Montana, salvando la fidanzata dalla furia delle fiamme.

Strage di Crans-Montana: tra i feriti anche Tahirys Dos Santos, calciatore del Metz in Ligue 1Durante la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, un incendio ha devastato il bar-discoteca Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera.

Ustioni sul 30% del corpo: dramma Crans-Montana, giocatore salva la fidanzata dalle fiammeLa tragedia nel bar di Crans-Montana dove si è propagato rapidamente un incendio che ha tolto la vita di almeno 40 persone tra la notte di Capodanno e il 1° gennaio ha sconvolto la Svizzera, ... tuttomercatoweb.com

Bido Carrisi, il figlio di Al Bano e Loredana Lecciso doveva essere a Le Constellation. «La sua fidanzata è di Crans-Montana, Cellino San Marco li ha salvati»Anche Bido Carrisi, il figlio più piccolo di Al Bano e Loredana Lecciso, avrebbe dovuto passare la notte di Capodanno a Le Constellation, il locale di Crans-Montana, in Svizzera, in cui un incendio ha ... leggo.it

#Metz, l'eroe #DosSantos in visita: salvò la fidanzata nell'incendio a #CransMontana #SkySport x.com

