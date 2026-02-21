Salvò la sua fidanzata a Crans-Montana | Tahirys Dos Santos torna al Metz
Tahirys Dos Santos, giovane terzino del Metz, intervenne per salvare la sua fidanzata dall’incendio scoppiato a Crans-Montana durante la notte di capodanno. La causa dell’incendio sembra essere stata un cortocircuito che ha provocato il rogo in un appartamento. Il giocatore, che si trovava in vacanza con la compagna, ha agito prontamente, portandola in salvo. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati alle festività in montagna.
Il terzino 19enne Tahirys Dos Santos del Metz salvò la sua fidanzata dalle fiamme dell'incendio a Crans-Montana la notte di capodanno. Ieri, il giovane calciatore è tornato a fare visita ai compagni di squadra, che lo hanno accolto con una maglia dedicata. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tahirys Dos Santos, chi è il giocatore eroe del Metz che ha salvato la fidanzata dal rogo di Crans-MontanaTahirys Dos Santos, giovane terzino del Metz, si è distinto nel tragico incendio di Crans-Montana, salvando la fidanzata dalla furia delle fiamme.
Strage di Crans-Montana: tra i feriti anche Tahirys Dos Santos, calciatore del Metz in Ligue 1Durante la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, un incendio ha devastato il bar-discoteca Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rinchiude la moglie in una stanza, lei si salva calandosi di notte dalla finestra: 28enne arrestato nel Mantovano; Parla la fidanzata tradita dal biatleta norvegese (con confessione diretta in tv): Difficile perdonarlo; Chiara Poggi-Stasi, l'audio più intimo: Io assatanata? Il tato non c'è mai... | Libero Quotidiano.it; Picchia la moglie e la chiude in camera | lei scappa dalla finestra per mettersi in salvo e chiedere aiuto.
Ustioni sul 30% del corpo: dramma Crans-Montana, giocatore salva la fidanzata dalle fiammeLa tragedia nel bar di Crans-Montana dove si è propagato rapidamente un incendio che ha tolto la vita di almeno 40 persone tra la notte di Capodanno e il 1° gennaio ha sconvolto la Svizzera, ... tuttomercatoweb.com
Bido Carrisi, il figlio di Al Bano e Loredana Lecciso doveva essere a Le Constellation. «La sua fidanzata è di Crans-Montana, Cellino San Marco li ha salvati»Anche Bido Carrisi, il figlio più piccolo di Al Bano e Loredana Lecciso, avrebbe dovuto passare la notte di Capodanno a Le Constellation, il locale di Crans-Montana, in Svizzera, in cui un incendio ha ... leggo.it
#Metz, l'eroe #DosSantos in visita: salvò la fidanzata nell'incendio a #CransMontana #SkySport x.com
Crans Montana, la notizia sulla sopravvissuta poco fa - facebook.com facebook