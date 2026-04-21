Un documento arrivato dalla Svizzera ha sorpreso una leader politica italiana: si tratta di una fattura relativa alle cure mediche praticate durante il ricovero dei sopravvissuti a Crans-Montana. La politica ha commentato che sarebbe ripugnante se tali costi venissero addebitati alle vittime o all'Italia stessa. La lettera contiene dettagli sulle spese sostenute per le prestazioni sanitarie durante il periodo di degenza.

Una lettera dalla Svizzera con un contenuto che chi l’ha ricevuta non pensava mai di ricevere: la fattura per le prestazioni sanitarie effettuate durante il ricovero dei sopravvissuti di Crans-Montana. Le famiglie dei ragazzi che, per loro sfortuna, si sono ritrovati a essere ricoverati negli ospedali svizzeri a seguito del rogo di Capodanno, erano certe che non avrebbero ricevuto nulla. E, invece, a quattro mesi dai drammatici fatti, con ancora nessun responsabile certo e 41 vite spezzate, ecco che dalla Svizzera è arrivato il conto di migliaia di euro. Sono tante le polemiche generate da questa scelta della sanità svizzera e tra chi ha alzato la voce c’è anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che con un post ha espresso tutto il suo sdegno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans, Meloni scioccata dopo le fatture per le cure: “Sarebbe ripugnante se i costi cadessero su vittime o Italia”

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