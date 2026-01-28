A Crans-Montana si fa più confusione sull’inchiesta del rogo del primo gennaio. I parenti delle vittime accusano: “Comanda una cricca, giocano a golf insieme”. La procura ha annunciato che non arriverà un procuratore speciale a seguire il caso, lasciando ancora molte domande senza risposta e alimentando sospetti tra chi cerca giustizia.

È stata lei stessa ad annunciare venerdì scorso che non sarebbe arrivato un procuratore straordinario a coordinare l’inchiesta sul rogo di Crans-Montana, dove il primo gennaio sono morte 40 persone, mentre altre 116 sono rimaste ferite. Beatrice Pilloud, la magistrata a capo della procura di Sion, con i suoi aggiunti e sostituti ha esaminato la ricusazione che la riguardava, presentata dall’avvocato Miriam Mozou, legale alcune di alcune famiglie della vittima e ha concluso che non c’era alcun motivo. Nonostante dopo i primi atti di indagine discutibili, per incompletezza e tempistica, sia finita nella bufera. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans-Montana, sospetti e nebbie sull?inchiesta. I parenti delle vittime: «Comanda una cricca, giocano insieme a golf»

Approfondimenti su Crans Montana Procura

Sébastien Fanti, avvocato delle vittime a Crans-Montana, ha espresso dubbi sulla provenienza dei fondi di Jacques Moretti.

A Crans-Montana si sono svolti momenti di raccoglimento per le vittime del tragico incendio di Capodanno.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana Procura

Argomenti discussi: Crans-Montana, interrogatorio fiume e sospetti choc: Non sono scappata, ma spuntano i video; Crans-Montana, Meloni telefona a Parmelin: Adesso un processo equo e rapido; Scandalo Crans-Montana, hanno pagato solo 500€: i Moretti fanno crollare ogni fiducia | L’ultima beffa; Crans-Montana, Jessica Moretti nell'interrogatorio chiarisce il mistero della fuga con la cassa.

Crans-Montana, nuovo incendio scuote i Moretti e riaccende i sospettiPrima di Crans-Montana, un altro incendio in un locale dei MorettiNuovi dettagli sull’incendio e sulla famiglia coinvoltaL’inchiesta sull’incendio ch ... assodigitale.it

Crans-Montana, Jessica Moretti rompe il silenzio e accusa la ragazzaCrans-Montana, Jessica Moretti infanga la ragazza col casco: Sua iniziativaLe nuove rivelazioni sull’interrogatorioNel nuovo verbale d’interrogator ... assodigitale.it

#Tg2000 - #CransMontana, nuove immagini del #rogo. Proseguono #indagini #27gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com

Tg La7. . Crans-Montana, l'audio di Jacques Moretti sulla "schiuma" finisce agli atti con i video delle stecche da biliardo https://tg.la7.it/cronaca/moretti-biliardo-schiuma-video-27-01-2026-251652 - facebook.com facebook