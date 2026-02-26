Elsa ferita a Crans-Montana torna in Italia dopo le cure a Zurigo | È scesa dall’elicottero sorridendo

Una giovane donna ha lasciato l'ospedale di Zurigo dopo aver ricevuto le cure necessarie e si è imbarcata su un elicottero diretto in Italia. La sua condizione è stabile e sembra aver affrontato con determinazione il percorso di recupero. Al suo arrivo, è stata trasferita in una struttura specializzata, dove continuerà il percorso di assistenza.

La 15enne è stata trasportata in elicottero dall'ospedale svizzero al centro Grandi ustioni dell'ospedale Cto di Torino dove è stata ricoverata nella terapia subintensiva. "La cosa positiva è che è scesa sorridendo, la strada però è ancora molto lunga" spiegano i medici.