Notte di sangue a Covo | attacco armato davanti al tempio Sikh

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, si è verificato un grave episodio nel comprensorio industriale di Covo, dove due uomini di circa quarant’anni sono deceduti a causa di una sparatoria avvenuta davanti a un tempio Sikh. L’incidente ha avuto luogo poco dopo mezzanotte e ha coinvolto armi da fuoco. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le indagini e per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Due persone di circa quarant’anni hanno perso la vita nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, a seguito di una sparatoria avvenuta nel comprensorio industriale di Covo. L’aggressione si è consumata poco prima della mezzanotte davanti al cancello del tempio Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji, situato in via Campo Rampino. Secondo le prime ricostruzioni emerse dopo il fatto, la dinamica appare segnata da un improvviso cambio di comportamento da parte dell’aggressore. Un uomo si sarebbe inizialmente avvicinato alla struttura religiosa mentre il presidente della comunità stava conversando con un piccolo gruppo di presenti. Dopo essersi inginocchiato, l’individuo si sarebbe allontanato per poi ripresentarsi poco dopo con un’arma in mano, aprendo il fuoco contro i presenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Notte di sangue a Covo: attacco armato davanti al tempio Sikh Notizie correlate Leggi anche: Covo, sparatoria nel tempio Sikh: due morti Notte di paura in via Molinari, posteggiatore pestato a sangue davanti al BingoMomenti di tensione nella tarda serata di ieri (domenica 12 aprile) in via Molinari, zona via Malaspina, dove intorno alle 22. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Una scia di sangue nella notte. Dal rudere alla pista ciclabile. Un morto e un ferito, killer preso; Stretta sulla movida dopo la notte di sangue: l’ordinanza divide la città; Notte di paura in via Molinari, posteggiatore pestato a sangue davanti al Bingo; Prima la lite, poi i colpi di pistola: notte di sangue a San Giovanni. Stretta sulla movida dopo la notte di sangue: l’ordinanza divide la cittàScattata l'ordinanza di chiusure anticipate e sospensione di alcolici da asporto. Un provvedimento preso per dare una risposta immediata dopo l'omicidio di Giacomo Bongiorni ma che divide la città. noitv.it Induno Olona, notte di sangue in via Porro: un morto per omicidio, due feriti gravissimiDramma dopo la mezzanotte nel Varesotto. In strada sono intervenuti i soccorsi con tre ambulanze, automedica ed elisoccorso. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto. A Induno Olona la notte ... alphabetcity.it RomaToday. . Il concerto "segreto" di @achilleidol a Fontana di Trevi Notte speciale per celebrare un anno dall'uscita di Comuni mortali, l'album che ha celebrato il matrimonio definitivo con Roma Dopo piazza di Spagna, Fontana di Trevi. Achille Lauro un ann facebook "Umano non umano", capolavoro del cinema italiano di Mario Schifano, prodotto da Mick Jagger e Keith Richards, ha tra i protagonisti Carmelo Bene, Sandro Penna, Adriano Aprà, Alberto Moravia. Nella notte di sabato #18aprile a #FuoriOrario e su @RaiPlay x.com