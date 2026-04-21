Covo duplice omicidio | due sospettati si consegnano si cerca l’assassino

Due persone sospettate di essere coinvolte nel duplice omicidio avvenuto venerdì sera a Covo si sono consegnate alle forze dell’ordine. La polizia sta ora cercando l’individuo ritenuto responsabile dell’omicidio, mentre proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove sul luogo dell’incidente.

L’indagine riguardante la sparatoria avvenuta venerdì sera a Covo, in provincia di Bergamo, ha portato al primo contatto diretto tra le autorità e i sospettati. Due dei tre individui coinvolti nella dinamica del duplice omicidio che ha strappato la vita a Rajinder Singh e Gurmit Singh, entrambi di 48 anni, si sono presentati presso il comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, assistiti dal proprio legale, per rispondere delle accuse davanti al magistrato di turno. Le fasi dell’interrogatorio e la ricerca dell’esecutore materiale. Il procedimento giudiziario si è concentrato immediatamente sulla ricostruzione degli istanti successivi all’aggressione avvenuta nei pressi di un centro culturale legato alla comunità Sikh locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Covo, duplice omicidio: due sospettati si consegnano, si cerca l’assassino Notizie correlate Leggi anche: Duplice omicidio di Covo: indagati i due complici, l’assassino ancora in fuga Leggi anche: Covo, duplice omicidio al tempio Sikh: due indagati si presentano ai carabinieri, il terzo è in fuga Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sparatoria davanti al tempio sikh, uccisi due uomini nella notte; Bergamo, duplice omicidio a Covo: sentiti 2 indagati, si cerca terzo; Duplice omicidio di Covo: indagati i due complici, l’assassino ancora in fuga; Agguato nella Bergamasca: due uomini uccisi a colpi di pistola. Bergamo, duplice omicidio a Covo: sentiti due indagati, si cerca un terzoDue dei tre indagati, che erano presenti sulla scena del crimine al momento del delitto, si sono presentati accompagnati dall'avvocato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Sono stati ... tg24.sky.it Covo, duplice omicidio al tempio Sikh: due indagati si presentano ai carabinieri, il terzo è in fugaProseguono le indagini sul delitto del 17 aprile al Gurdwara di via Campo Rampino. Ancora in libertà il killer ... bergamonews.it Gli inquirenti hanno indagato tre persone per il duplice omicidio avvenuto al tempio sikh di Covo (Bergamo) lo scorso venerdì 17 aprile. Due di queste si sono presentate in caserma davanti ai carabinieri. La terza persona invece è ancora ricercata. facebook Indiani uccisi a Covo, tre indagati: il killer ancora in fuga #omicidio x.com