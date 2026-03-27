In un’intervista, il pilota olandese ha spiegato le ragioni per cui ritiene errate le affermazioni di un suo collega riguardo ai regolamenti della Formula 1 del 2026. Secondo il campione, le interpretazioni fatte dall’altro pilota sui cambiamenti previsti non sono corrette. La discussione riguarda le modifiche alle norme tecniche e sportive che entreranno in vigore tra due anni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Max Verstappen e Lewis Hamilton si trovano su fronti opposti riguardo ai nuovi regolamenti della Formula 1 previsti per il 2026. All’inizio della stagione, Hamilton aveva manifestato il suo scetticismo. Durante i test pre-stagionali, aveva paragonato le nuove vetture a quelle della GP2, esprimendo la preoccupazione che non avrebbero garantito una competizione avvincente, un punto di vista condiviso da molti piloti. Tuttavia, il pilota britannico ha cambiato idea man mano che ha preso confidenza con la SF-26, una vettura di cui ha avuto un ruolo significativo nello sviluppo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Verstappen spiega perché Hamilton si sbaglia sui regolamenti della F1 2026.

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