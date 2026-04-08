Durante il Gran Premio del Giappone, Max Verstappen ha allontanato un giornalista britannico da una sessione stampa, suscitando reazioni negative. David Coulthard ha criticato la FIA per non aver preso provvedimenti nei confronti del pilota o del comportamento tenuto. La questione riguarda l’episodio avvenuto in un evento ufficiale, senza che siano state comunicate sanzioni o decisioni ufficiali da parte delle autorità sportive.

Max Verstappen ha allontanato un giornalista britannico da una sessione stampa durante il Gran Premio del Giappone, scatenando le critiche di David Coulthard per l’assenza di sanzioni da parte della FIA. L’episodio si è consumato nell’area hospitality della Red Bull, dove il pilota ha condizionato l’inizio dell’incontro alla partenza del professionista. La tensione tra il quattro volte campione e Giles Richards affonda le radici nel finale della stagione 2025. In quell’occasione, ad Abu Dhabi, Verstappen aveva perso il titolo mondiale con uno scarto di due punti rispetto a Lando Norris. Il conflitto è riemerso quando Richards ha sollevato questioni relative a un contatto avvenuto con George Russell in una fase precedente dell’anno, suggerendo che tale episodio avesse influenzato l’assetto finale della classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verstappen caccia il giornalista: Coulthard accusa la FIA

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Arriva la risposta del giornalista che è stato cacciato da #Verstappen Scopri le sue parole #F1 #JapaneseGP facebook