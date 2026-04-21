Così operava la rete della prostituzione che ha scosso la Serie A

Una rete di prostituzione ha coinvolto persone legate alla Serie A, portando alla luce un grave scandalo che ha scosso il calcio italiano. Le indagini hanno rivelato come l’organizzazione operasse attraverso canali e modalità precise, coinvolgendo diversi soggetti nel mondo sportivo e non solo. L’inchiesta sta proseguendo per fare luce su tutti i dettagli e chiarire eventuali responsabilità. Nessuna persona o ente è stata ancora formalmente accusata o condannata.

2026-04-21 16:44:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Lui Il calcio italiano si trova ad affrontare uno dei suoi più grandi scandali extrasportivi degli ultimi anni. Un’indagine condotta dall’ Il sostituto procuratore del Milan, Bruna Albertini, ha smantellato una sofisticata struttura imprenditoriale che garantiva quasi 50 calciatori di Serie A (compresi i dati di Inter, Milan e altre squadre ospiti) serate di lusso che si concludevano con incontri sessuali a pagamento e consumo di sostanze psicoattive non rilevabili. L’operazione della Guardia di Finanza è culminata con l’ arresti domiciliari per quattro persone, additati come capofila Emanuele Buttini e la sua compagna Deborah Ronchi.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Così operava la rete della prostituzione che ha scosso la Serie A Notizie correlate Dal furto alla spedizione in Cina. Come operava la rete criminale del rame in CileDopo un anno di un intenso lavoro di intelligence, la Polizia di Ricerca, il ministero pubblico e i servizi doganali del Cile sono riusciti a... Salerno, rete di prostituzione e droga: arrestato il “regista”, così fissava regole e pagamentiFermato dalla Polizia di Stato il presunto responsabile di una rete dedita a favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Relazioni, fiducia e futuro condiviso: così Banca di Asti sostiene le imprese; La banda del Trullo come un’azienda: riunioni online, contabilità su Excel, bonus e pestaggi per chi sbaglia. La banda del Trullo come un’azienda: riunioni online, contabilità su Excel, bonus e pestaggi per chi sbagliaUn sistema aziendale dello spaccio: droga a debito, contabilità su Excel, chat criptate e punizioni violente ... fanpage.it Milano Cortina 2026: così Hpe ridisegna la rete olimpica più diffusa di sempreQuando si accenderanno i riflettori su Milano Cortina 2026, lo spettacolo sportivo di Milano Cortina 2026 poggia su un palcoscenico invisibile ma determinante quanto la neve o il ghiaccio: ... ilsole24ore.com Io che ti ho voluto così ben di Roberta Recchia. Una soap opera, una telenovela, niente di più. Un bel libro, bella scrittura, per passare due tre giorni immersi nella lettuta anziché bivaccare con tv e telefono. Un bel passatempo, ecco. Il tema trattato era pesante facebook