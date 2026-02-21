Salerno rete di prostituzione e droga | arrestato il regista così fissava regole e pagamenti

A Salerno, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo ritenuto il principale gestore di un giro di prostituzione e traffico di droga nel cuore della città. Secondo le indagini, organizzava le attività e stabiliva le regole per le persone coinvolte, imponendo pagamenti e controllando i movimenti. Gli agenti hanno sequestrato denaro e sostanze stupefacenti durante l’operazione. La sua attività si svolgeva principalmente tra locali e vie trafficate del centro storico.

Fermato dalla Polizia di Stato il presunto responsabile di una rete dedita a favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico di Salerno. L'uomo, M.C., è stato posto agli arresti domiciliari su ordinanza del GIP, su richiesta della Procura della Repubblica. Operazione della Squadra Mobile e Polizia Municipale Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata del 20 febbraio il personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, con il supporto della Polizia Municipale, ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di M.

