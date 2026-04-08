Dopo un mese di conflitto, Stati Uniti e Israele hanno tentato varie strategie in risposta alle azioni dell’Iran. La regione del Golfo Persico, con il suo stretto di Hormuz, rimane al centro delle tensioni, mentre le ostilità assumono caratteristiche di guerra asimmetrica. In questo quadro, l’Iran si trova ora in una posizione di maggiore attenzione internazionale, dopo che le operazioni militari hanno avuto esiti diversi da quelli attesi.

Dopo un mese di guerra, durante il quale Stati Uniti e Israele hanno cercato in ogni modo di piegare la nazione iraniana, dietro le giustificazioni del cambio di regime, della fine del programma nucleare e dell’eliminazione del programma missilistico di Teheran, il cessate il fuoco siglato questa notte dalle tre parti belligeranti sancisce oggi la sconfitta di questa operazione militare. Negli ultimi giorni l’escalation aveva raggiunto toni drammatici. Il presidente americano Donald Trump aveva reiterato l’ennesimo ultimatum agli iraniani, chiedendo la cessazione di ogni operazione di difesa militare e la riapertura dello stretto di Hormuz, di fatto bloccato dal 28 febbraio, giorno di inizio della guerra. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La sconfitta di Usa e Israele, Hormuz e la guerra asimmetrica: l’Iran ora è al centro del mondo

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