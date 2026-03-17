A Cosenza, un uomo di 48 anni di Acri è stato condannato a tre anni di carcere per una sparatoria avvenuta nel 2024. La sentenza è stata pronunciata dalla corte locale. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto direttamente il cittadino e si è svolta nel corso dell’anno scorso. La decisione è stata resa nota nelle ultime ore.

La giustizia ha pronunciato la sua sentenza a Cosenza, condannando un cittadino di Acri a tre anni di reclusione per una sparatoria avvenuta nel 2024. L’imputato, M.A., aveva aperto il fuoco contro G.F., causando lesioni gravi che richiesero un intervento chirurgico immediato presso l’ospedale della città cosentina. La decisione finale del giudice Letizia Benigno ha accolto la richiesta della difesa, riqualificando il reato da tentato omicidio a lesioni aggravate, riducendo così la pena richiesta dal procuratore Visconti. Il processo e le posizioni contrapposte. L’esito del giudizio è stato determinato dalla diversa interpretazione dell’intenzione criminale tra accusa e difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza: 48enne di Acri condannato a 3 anni per sparatoria

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