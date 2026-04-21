Lo spagnolo sta cercando di recuperare da un infortunio che potrebbe compromettere Roma e altri prossimi appuntamenti. Per sostenere il ritorno in campo, utilizza un tutore specifico che si applica al polso, una misura comune tra gli atleti per limitare i movimenti e favorire la guarigione. Questo dispositivo è stato adottato per ridurre il dolore e migliorare la stabilità durante le sessioni di allenamento e le competizioni.

Prima una foto pubblicata dai tifosi sui social, poi la conferenza stampa ai Laureus World Sports: in entrambi i casi Carlos Alcaraz si è presentato con un vistoso tutore al polso che ha fatto il giro del web, soprattutto dopo l'annuncio dello spagnolo della gravità del suo infortunio, che rischia di compromettere anche la sua partecipazione al Roland Garros: "Sono giorni lunghi e stiamo cercando di fare tutto il possibile. Dobbiamo fare nuovi esami nei prossimi giorni e da lì capiremo come sta evolvendo la situazione e i passi da muovere. Sto cercando di essere positivo e motivato, ma sono giorni davvero lunghi" ha detto Alcaraz in una recente intervista alla Gazzetta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cos'è il tutore che ha Alcaraz e perché è importante per recuperare dall'infortunio

Notizie correlate

Che cos’ha davvero Carlos Alcaraz? Filtra la diagnosi esatta dell’infortunio dai media spagnoliCarlos Alcaraz si è ritirato alla vigilia degli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona e ha annunciato la decisione di non partecipare...

Leggi anche: Alcaraz, infortunio preoccupa: Carlos con tutore al braccio a Madrid

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Alcaraz con tutore al braccio a Madrid: Non so se ci sarò a Roma e Roland Garros; Accogliere come vorremmo essere accolti, l’esperienza di tutrice di minori nel Luinese; Alcaraz: Senza Sinner non sarei lo stesso, mi fa crescere. Roma e Parigi? Non so se ci sarò; Alcaraz, spunta il tutore al polso. Feliciano Lopez sentenzia: Quasi impossibile vederlo a Roma, spero Parigi.

Minori stranieri in comunità Ecco come diventarne tutoriArrivano in Italia da soli, troppo giovani per badare a sé stessi. I cosiddetti Msna (Minori stranieri non accompagnati) finiscono spesso in comunità, dove è difficile per loro trovare un adulto di ri ... laprovinciapavese.gelocal.it

Sharing TV Europa. . Spionaggio e dossieraggi, perquisizioni a Roma: cos’è la "Squadra Fiore", la banda degli ex 007 - facebook.com facebook

Che cos'è il "bindi" e perché Air India (e non solo) lo vuole vietare alle sue hostess x.com