Che cos’ha davvero Carlos Alcaraz? Filtra la diagnosi esatta dell’infortunio dai media spagnoli

Carlos Alcaraz si è ritirato alla vigilia degli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Secondo le fonti spagnole, l’atleta ha sospeso la partecipazione a causa di un infortunio, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora resi noti ufficialmente. La sua assenza ha influenzato il proseguimento del torneo, con i rivali che sono passati direttamente al turno successivo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo alla natura dell’infortunio.

Carlos Alcaraz si è ritirato alla vigilia degli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona e ha annunciato la decisione di non partecipare all’imminente Masters 1000 di Madrid (22 aprile-3 maggio) mettendo addirittura in dubbio la sua presenza agli Internazionali d’Italia (7-17 maggio) e soprattutto al Roland Garros, il secondo Slam della stagione che andrà in scena sulla terra rossa di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Il fuoriclasse spagnolo sta facendo i conti con un problema al polso che negli ultimi giorni sembra essersi rivelato più complesso del previsto, tanto da manifestare una cerca prudenza nelle dichiarazioni rilasciate di recente: “ Preferisco tornare un po’ più tardi ma in ottima forma piuttosto che tornare presto, affrettando i tempi e non sentendomi bene.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Che cos’ha davvero Carlos Alcaraz? Filtra la diagnosi esatta dell’infortunio dai media spagnoli Notizie correlate Leggi anche: Carlos Alcaraz esprime ammirazione per due giovani tennisti spagnoli nel circuito ATP. Jannik Sinner nel mirino dei media spagnoli: “È in crisi e Alcaraz domina!”Nel racconto che arriva dalla stampa iberica, il momento di Jannik Sinner è diventato improvvisamente un caso, quasi un processo pubblico. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Carlos Alcaraz non parteciperà al Madrid Open 2026 a causa di un infortunio al polso · Tennis; So cosa c'è in palio, Alcaraz 'sfida' Sinner su numero 1 ranking a Montecarlo; Così Sinner è riuscito a battere Alcaraz. Il coach Vagnozzi spiega i segreti di Montecarlo; Monte Carlo: ai quarti Alcaraz, Zverev e la sorpresa Vacherot. Che cos’ha davvero Carlos Alcaraz? Filtra la diagnosi esatta dell’infortunio dai media spagnoliCarlos Alcaraz si è ritirato alla vigilia degli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona e ha annunciato la decisione di non partecipare ... oasport.it Alcaraz: Non posso compromettere la carriera per fare il Roland Garros. Sinner rimarrà n.1 più a lungo di meSerata di gala e riflettori puntati su Carlos Alcaraz, che a Madrid, durante i Laureus World Sports Awards, ha ricevuto il premio di miglior atleta della ... oasport.it Passerella d'onore ai Laureus Awards di Madrid per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è presentato con un tutore al braccio destro: l'infortunio che gli ha fatto saltare l'ATP di Madrid. #Sinner #Alcaraz #LaureusSportsAwards #LaPresse x.com L’INFORTUNIO DI CARLOS È PIÙ SERIO DEL PREVISTO Nella giornata di lunedì, Alcaraz si è mostrato con un vistoso tutore al polso destro e anche le sue dichiarazioni fanno pensare ad un infortunio più serio del previsto “Tornei come Parigi li as facebook