Alcaraz infortunio preoccupa | Carlos con tutore al braccio a Madrid

Lunedì 20 aprile, il tennista è stato visto a Madrid con un tutore al braccio, suscitando preoccupazioni riguardo a un recente infortunio. L’atleta ha lasciato il campo visibilmente limitato nei movimenti, senza rilasciare dichiarazioni. La sua presenza pubblica in questa condizione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che ora attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute.

(Adnkronos) – L'infortunio di Carlos Alcaraz preoccupa. Oggi, lunedì 20 aprile, il tennista spagnolo si è presentato ai Laureus Awards di Madrid con un vistoso tutore al braccio destro, dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro prima dall'Atp 500 di Barcellona e poi dal Masters 1000 di scena nella capitale spagnolo, in cui Jannik. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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