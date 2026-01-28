La Juventus ha chiuso l’accordo con l’Aston Villa per il trasferimento di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano si trasferisce in Inghilterra in prestito con diritto di riscatto. La cifra stabilita per il riscat si aggira intorno a una cifra prestabilita nel contratto. Ora Luiz si prepara a vivere una nuova avventura in Premier League.

Douglas Luiz è ormai un giocatore dell’Aston Villa. Il brasiliano si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto. I dettagli. Il calciomercato internazionale regala un colpo di scena che coinvolge direttamente l’asse Torino-Birmingham. L’operazione che riporta Douglas Luiz all’Aston Villa è ormai in dirittura d’arrivo, segnando un nuovo capitolo nella carriera del centrocampista brasiliano. Dopo una serie di movimenti che lo hanno visto protagonista in diverse piazze, il giocatore è pronto a fare ritorno nel club dove ha vissuto le sue stagioni più brillanti. La trattativa si è sbloccata grazie a un’intesa raggiunta sulla base di un trasferimento temporaneo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz, è fatta per il trasferimento all’Aston Villa: i dettagli dell’accordo con la Juve per il centrocampista e a quanto ammonta il riscatto

