Cos'è l'euro digitale come funziona e quando potremo usarlo al posto dei contanti con un'app

Nei prossimi anni, l’euro digitale potrebbe cambiare il modo in cui usiamo il denaro. Si tratta di una moneta digitale, ma diversa dalle criptovalute, che si può usare sia online che nei negozi con un’app. Il progetto è in fase avanzata e si spera che, presto, potremo pagare senza contanti, semplicemente con il cellulare.

Il progetto dell'euro digitale è in lavorazione da anni, e sta continuando a fare passi avanti. La moneta digitale - che non è una criptovaluta - permetterebbe di pagare online e di persona, nei negozi e tra conoscenti, con un'app. Esattamente come avviene oggi con parte e altri strumenti di pagamento, ma senza appoggiarsi a circuiti privati (in molti casi americani, come Visa).🔗 Leggi su Fanpage.it

