Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 21 Aprile 2026 - GI Joe - La nascita dei Cobra

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) esplode l’azione di G.I. Joe - La nascita dei Cobra, spettacolare adattamento dei celebri giocattoli che mette in campo un cast guidato da Dennis Quaid, Channing Tatum e Sienna Miller. Al centro della storia c’è un’unità militare d’élite chiamata a fermare un pericoloso trafficante di armi, in una corsa contro il tempo tra tecnologia avanzata, combattimenti e missioni impossibili che puntano tutto su ritmo e adrenalina. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) il tono cambia completamente con Papa Francesco - Un uomo di parola, documentario che offre uno sguardo diretto e autentico sul pensiero del Pontefice.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 21 Aprile 2026 - G.I. Joe - La nascita dei Cobra

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