Cosa è successo tra Ranieri e Gasperini da Roma-Pisa in avanti per arrivare a non parlarsi più

Tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini si è verificato un cambiamento improvviso nel rapporto di collaborazione, iniziato durante la partita tra Roma e Pisa. In meno di due settimane, i due hanno smesso di scambiarsi parole e di mantenere un contatto diretto. La situazione si è evoluta rapidamente, portando a una rottura totale dei rapporti tra gli allenatori.

Cronistoria del rapporto tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, precipitato in maniera improvvisa nel giro di 10 giorni. I due si ignorano a Trigoria.🔗 Leggi su Fanpage.it

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