A Roma, la vittoria della squadra di casa con un punteggio di 3-0 contro il Pisa ha portato tre punti importanti in classifica, ma non ha calmato le tensioni tra il tecnico e il direttore sportivo. Durante le ultime settimane, sono stati riferiti scontri verbali e divergenze di opinioni tra i due figure, che continuano a mantenere alta la pressione nello spogliatoio. La situazione resta sotto osservazione, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida ufficiale.

La Roma vince, convince, ma non ritrova la serenità. Il 3-0 contro il Pisa rilancia i giallorossi in classifica, ma fuori dal campo resta altissima la tensione tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Un botta e risposta a distanza che racconta molto più di una semplice divergenza. La presa di posizione del senior advisor arriva dopo la conferenza stampa del tecnico alla vigilia della gara, e si trasforma in un intervento pubblico dai toni netti. Ma, poche ore dopo, arrivano anche segnali più concilianti. O almeno, tentativi di abbassare i toni. Ranieri: “Sono io l’advisor della proprietà, non di Gasperini”. Ranieri sceglie di esporsi e lo fa chiarendo subito il proprio ruolo: “Il bilancio lo farò alla fine.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, tensione tra Gasperini e Ranieri: cosa è successo

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