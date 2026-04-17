Gian Piero Gasperini ha lasciato il posto di allenatore, visibilmente emozionato, dopo un confronto con il presidente del club. Durante la conferenza stampa, il tecnico ha affermato di non aver mai avuto divergenze con l’ex allenatore, ma ha deciso di andarsene dopo un colloquio con la dirigenza. Nel frattempo, nel club di Roma si registrano tensioni legate alle recenti dichiarazioni di un dirigente, che hanno alimentato un clima di instabilità.

Acque molto agitate in casa Roma. Le dichiarazioni che in settimana ha rilasciato il dirigente giallorosso, Claudio Ranieri, non sono state digerite da Gian Piero Gasperini che nella conferenza stampa odierna alla vigilia della sfida casalinga contro l’Atalanta, ha sfogato tutta la sua frustrazione e sorpresa per una vicenda che non si aspettava potesse prendere una piega mediatica molto forte per poi andare via, in lacrime, spingendo con forza la porta. La risposta di Gasperini. “L'intervista di Ranieri è stata una sorpresa incredibile, non c’è mai stato e dico mai un tono così, inaspettato. E dico, in tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione o questi toni da parte sua”, spiega di fronte ai giornalisti presenti a Trigoria.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Mai un tono diverso tra me e Ranieri”. Gasperini (in lacrime) va via sbattendo la porta: cosa è successo

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