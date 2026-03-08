Domenica In, durante la trasmissione dell’8 marzo su Rai 1, Elettra Lamborghini è stata ospite e ha raccontato della sua vita lontana dai riflettori, soffermandosi sulla presenza del marito AfroJack, conosciuto a un festival. Durante l’intervista, Mara Venier ha rivolto alcune domande e in uno scambio, ha pronunciato la frase “Tuo marito...”, rivolta a Elettra, suscitando attenzione tra i presenti.

Elettra Lamborghini tra gli ospiti di Domenica In in onda l'8 marzo su Rai 1. L'ospite, reduce da Sanremo 2026, ha parlato con Mara Venier della sua vita lontana dai riflettori e dell'importanza della presenza del marito AfroJack, conosciuto proprio durante un festival. "Non sapevo chi fosse, il suo manager ci ha presentati, lui si è folgorato e da lì è nato l’amore. Sono molto fortunata". E alla domanda della conduttrice su cosa l'abbia fatta innamorare di lui: "Perché è bellissimo, guardalo dai", ha risposto la cantante. "Non è che sia una meraviglia", ha scherzato Venier incappando in una gaffe. Ma Lamborghini ha insistito: "Ti assicuro che è stupendo, sia dentro che fuori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Domenica In, gaffe di Mara Venier: "Tuo marito...", cosa dice in faccia a Elettra Lamborghini

Domenica In, Elettra Lamborghini e Mara Venier: una gaffe dopo l’altra | VIDEOA Domenica In ospite Elettra Lamborghini che con Mara Venier ha creato una combo pazzesca, tra geffe e momenti esilaranti Elettra Lamborghini è tanto...

Leggi anche: La vita dopo Sanremo, Elettra innamorata e le gaffe di Mara: “Tuo marito non è ‘sta meraviglia”

Contenuti utili per approfondire Mara Venier.

Temi più discussi: Domenica In - Sanremo 2026, Tommaso Paradiso rimprovera Mara Venier: Ma che ti ho fatto?. E Ditonellapiaga non smette di piangere; La scaletta di Domenica In: a che ora ci saranno i cantanti di Sanremo; Sal Da Vinci canta, si emoziona e cade dal palco di Sanremo: che gaffe da Mara Venier; Domenica In a Sanremo, le pagelle: il caos di Elettra (10), salvate i figli di (3), Mara bacia Levante (4).

Tu vedi lo stesso ‘pippo’ da 26 anni, io da 8, Se devo essere sincera non lo vedo più: l’esilarante gag tra Elettra Lamborghini e Mara Venier a Domenica InL'esilarante scambio di battute tra Elettra Lamborghini e Mara Venier sul 'pippo' a Domenica In diventa virale ... ilfattoquotidiano.it

La vita dopo Sanremo, Elettra innamorata e le gaffe di Mara: Tuo marito non è ‘sta meravigliaMara Venier chiacchiera in amicizia con Elettra Lamborghini e si lascia andare a qualche commento da salotto: ecco la reazione della cantante ... dilei.it

Elettra Lamborghini parla con Mara Venier dell’intimità delle relazioni molto lunghe. La situazione sfugge di mano e diventa un momento esilarante. Cosa hanno rivelato: https://fanpa.ge/BuGZ9 - facebook.com facebook

Nel pomeriggio, invece, boom di #AscoltiTv per Mara Venier, in diretta dal Teatro Ariston, con " #DomenicaIn Speciale #Sanremo2026", che nella seconda parte raggiunge il 37,5% di share con 4 milioni 672 mila. x.com