Un patto per rafforzare la rete di contrasto alla violenza sulle donne e sulle persone Lgbt | la proposta di Di Martino

Un nuovo accordo mira a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto alla violenza rivolta alle donne e alle persone Lgbt. La proposta, avanzata da un rappresentante politico, invita a coinvolgere esperienze e risorse già presenti sul territorio, promuovendo una collaborazione condivisa. L’obiettivo è consolidare le iniziative esistenti e promuovere un impegno comune per affrontare queste problematiche.

"Mobilitiamo le migliori esperienze del territorio, rafforziamo quello che già abbiamo, condividiamo questa responsabilità collettiva. Le risorse ci sono e si possono reperire con le competenze e un partenariato pubblicoprivato forte e credibile". Dopo la proposta del coinvolgimento del.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Il contrasto alla violenza sulle donne: iniziative al Circolo La pagodaPisa, 11 aprile 2026 – Il prossimo 17 aprile il Circolo promuoverà una serie di iniziative in collaborazione con La Casa della Donna di Pisa e... Al Cinema la Compagnia la rassegna "Cambia Uomo Cambia", la rassegna di film per il contrasto alla violenza maschile sulle donneIl contrasto alla violenza di genere parte da una rivoluzione culturale che riguarda l’intera società nelle sue diverse articolazioni: la famiglia, i...