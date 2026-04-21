Corso Garibaldi | scoperta sala giochi abusiva Denunciate 3 persone dalla Polizia di Stato

Nella serata di ieri, gli agenti di polizia hanno individuato e chiuso una sala giochi all’interno di un edificio nel centro della città. Durante i controlli, sono state denunciate tre persone: il gestore del locale e due clienti presenti al momento del sopralluogo. La sala giochi era attiva senza autorizzazioni e senza rispettare le normative vigenti. La polizia ha sequestrato apparecchiature e avviato le procedure di chiusura.

Sala giochi abusiva scoperta in corso Garibaldi: denunciati gestore e due clienti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato 3 soggetti, di cui un 52enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per esercizio di giochi d’azzardo ed un 60enne e un 54enne, anch’essi napoletani, per partecipazione a giochi d’azzardo. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di corso Garibaldi, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di entrare all’interno di un esercizio commerciale per eludere il controllo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Corso Garibaldi: scoperta sala giochi abusiva. Denunciate 3 persone dalla Polizia di Stato Notizie correlate Nola: rinvenuta merce rubata di una nota casa automobilistica. Due persone denunciate dalla Polizia di StatoScoperta refurtiva rubata a una nota azienda automobilistica: nel deposito trovati componenti d’auto e compressori per climatizzatori, due uomini... Corso Garibaldi: distrugge la vetrina di un locale commerciale e ruba due pistole a salve. Arrestato dalla Polizia di StatoNapoli, usa un monopattino per sfondare la vetrina di un negozio e viene sorpreso in strada mentre carica una pistola: arrestato 37enne dopo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli, scoperta sala giochi abusiva al Corso Garibaldi: denunciate tre persone; Napoli. Corso Garibaldi: scoperta sala giochi clandestina, sequestrati il locale e 10 slot machine; Corso Garibaldi a Napoli, scoperta sala giochi abusiva: denunciate 3 persone; Mugnano, banditi armati svaligiano supermercato: in due in fuga con 2mila euro. Corso Garibaldi, scoperta sala giochi abusiva. Denunciate 3 persone dalla Polizia di StatoIn particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi ... napolivillage.com Napoli, scoperta sala giochi abusiva al corso GaribaldiNapoli– Prosegue l’impegno della Polizia di Stato nel monitoraggio del territorio cittadino per garantire il rispetto delle normative vigenti e la tutela ... cronachedellacampania.it Il candidato sindaco del centrosinistra taglia il nastro su Corso Garibaldi e incontra i suoi sostenitori: «La gente ha il terrore di tornare indietro». Situazione delle liste ancora incerta. Poi l’affondo sull’Area dello Stretto - facebook.com facebook