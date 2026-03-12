Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli dopo aver distrutto la vetrina di un negozio in Corso Garibaldi con un monopattino e aver rubato due pistole a salve. Durante il tentativo di fuga, è stato sorpreso in strada mentre caricava una delle pistole e ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti.

Napoli, usa un monopattino per sfondare la vetrina di un negozio e viene sorpreso in strada mentre carica una pistola: arrestato 37enne dopo colluttazione con la Polizia.. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato, danneggiamento anche dei beni della Pubblica Amministrazione, minaccia aggravata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi, hanno notato... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Corso Garibaldi: distrugge la vetrina di un locale commerciale e ruba due pistole a salve. Arrestato dalla Polizia di Stato

