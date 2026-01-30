Riccione Paese Colombo FdI | Serve unione e maggior coinvolgimento Sulla Ztl va fatta chiarezza

Questa mattina Colombo di Fratelli d’Italia ha incontrato alcuni rappresentanti dell’associazione No Ztl. L’obiettivo era parlare delle difficoltà che colpiscono Riccione Paese, soprattutto per quanto riguarda la Ztl. Colombo ha detto che serve più unione e coinvolgimento tra le parti, e ha chiesto chiarezza su come procedere con le decisioni sulla zona a traffico limitato.

La parlamentare riccionese Beatriz Colombo: " La domanda è semplice e ancora senza risposta: si vuole o non si vuole procedere con la pedonalizzazione di Riccione Paese?" “Questa mattina ho incontrato una delegazione dell’associazione No Ztl per affrontare le criticità che interessano Riccione Paese e il futuro del suo tessuto commerciale e sociale”. Così in una nota la parlamentare riccionese Beatriz Colombo (Fratelli d'Italia). “Ho ribadito la mia convinzione che l’attuale Comitato debba essere realmente rappresentativo di tutti i commercianti e residenti e non diventare uno strumento divisivo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

