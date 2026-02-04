Corruzione elettorale Angelo Lombardo condannato a due anni e tre mesi

L'ex deputato Angelo Lombardo, fratello dell'ex Governatore Raffaele Lombardo, è stato condannato a due anni e tre mesi di carcere e a pagare 750 euro di multa. La sentenza riguarda un caso di corruzione elettorale aggravata legata alle elezioni regionali in Sicilia nel 2008. Lombardo, già noto per i suoi legami politici, ora si trova di fronte a una decisione della giustizia che mette in luce le problematiche legate ai brogli nelle urne.

L'ex deputato dell'Mpa Angelo Lombardo, fratello dell'ex Governatore Raffaele Lombardo, è stato condannato a due anni e tre mesi di reclusione e 750 euro di multa per corruzione elettorale aggravata per le Regionali in Sicilia del 2008. La sentenza è stata emessa dalla Prima sezione penale del.

Dopo due anni e tre mesi di carcere e una multa di 750 euro, l’ex deputato Angelo Lombardo è stato condannato per corruzione elettorale aggravata durante le Regionali siciliane del 2008.

Ex deputato Angelo Lombardo, due anni e tre mesi per corruzione elettorale

Catania. Corruzione elettorale aggravata, l’ex deputato Angelo Lombardo condannato a oltre 2 anni di reclusioneSi chiude dopo più di dieci anni il lungo dibattimento sull’inchiesta legata alle elezioni regionali e politiche del 2008 in Sicilia, che ha coinvolto l’ex deputato nazionale del ... libertasicilia.it

Condanna per Angelo Lombardo: due anni e tre mesi per corruzione elettorale, assolto dall’accusa di mafiaCATANIA - Due anni e tre mesi di reclusione e una multa da 750 euro per corruzione elettorale aggravata in relazione alle Regionali siciliane del 2008. È ... newsicilia.it

Corruzione elettorale, dopo dieci anni ecco la sentenza per Angelo Lombardo Dopo dieci anni, la Prima sezione penale del Tribunale di Catania ha emesso la sentenza nei confronti dell'ex deputato nazionale del Mpa, Angelo Lombardo. Il fratello dell'ex gove - facebook.com facebook

Ex deputato Angelo Lombardo, due anni e tre mesi per corruzione elettorale. Fratello del governatore Raffaele assolto da concorso esterno alla mafia