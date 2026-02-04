Corruzione elettorale Angelo Lombardo condannato a due anni e tre mesi

L'ex deputato Angelo Lombardo, fratello dell'ex Governatore Raffaele Lombardo, è stato condannato a due anni e tre mesi di carcere e a pagare 750 euro di multa. La sentenza riguarda un caso di corruzione elettorale aggravata legata alle elezioni regionali in Sicilia nel 2008. Lombardo, già noto per i suoi legami politici, ora si trova di fronte a una decisione della giustizia che mette in luce le problematiche legate ai brogli nelle urne.

