Corruzione al via il processo a Stagno d’Alcontres | aula aggiornata al 7 maggio accuse su fondi e forniture

È stato avviato davanti al Tribunale di Messina il processo contro un ex primario di chirurgia plastica e ex parlamentare, accusato di corruzione. L’udienza è stata aggiornata al 7 maggio. Le accuse riguardano presunte irregolarità nei fondi e nelle forniture gestite dall’imputato durante il suo mandato. La vicenda coinvolge diversi aspetti legati alla gestione amministrativa e alle procedure di assegnazione di risorse pubbliche.

Si è aperto davanti al Tribunale di Messina il procedimento penale che vede imputato Francesco Stagno d’Alcontres, ex primario di Chirurgia plastica del Policlinico universitario ed ex parlamentare. L’udienza, di carattere prevalentemente tecnico, è stata dedicata alla costituzione delle parti e.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Presunte sponsorizzazioni illecite, processo immediato per l'ex primario Stagno d'Alcontres “Congiura di Sant’Andrea”, al via il processo per corruzione nella giunta di Vigevano: in aula i primi testimoniPavia, 9 aprile 2026 – Testimoni in aula ieri in tribunale a Pavia al dibattimento per due presunti casi di corruzione a Vigevano, processo che vede... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Contrasto alla corruzione nelle imprese: la proposta di direttiva UE; Spagna, la moglie di Sánchez verso processo per corruzione; Processo Amata, nel pomeriggio la decisione sul rinvio a giudizio: attesa nel centrodestra per dare il via al rimpasto; L’assessora regionale al Turismo Elvira Amata è stata rinviata a giudizio. Corruzione a Vigevano, via al processo: imputati l’ex europarlamentare Ciocca e il sindaco CeffaParte a Pavia il dibattimento sulla congiura di Sant’Andrea, gli accordi che portarono alle dimissioni in massa dei consiglieri comunali, pianificate dai ... milano.repubblica.it Processo al sindaco Ceffa, in aula politici e carabinieriIl primo cittadino è accusato di corruzione con due ex dirigenti di Asm Oggi i testimoni dell’accusa. Alla sbarra anche l’imprenditore Righini e Ciocca ... laprovinciapavese.gelocal.it Il Consiglio Ue ha dato il via libera definitivo a una nuova normativa Ue che armonizza la definizione di corruzione tra gli Stati membri e stabilisce un livello comune di sanzioni per punire tali reati. Grazie a misure volte a prevenire la corruzione e a norme vo facebook Il fenomeno della corruzione "si è fatto più insidioso e sfuggente, per insinuarsi in ogni interstizio della vita pubblica". È quanto emerge dalla Relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta da Anac nel 2025 presentata questa mattina alla Camera. L'Aut x.com