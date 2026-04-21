Corruzione al via il processo a Stagno d’Alcontres | aula aggiornata al 7 maggio accuse su fondi e forniture

Da messinatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato davanti al Tribunale di Messina il processo contro un ex primario di chirurgia plastica e ex parlamentare, accusato di corruzione. L’udienza è stata aggiornata al 7 maggio. Le accuse riguardano presunte irregolarità nei fondi e nelle forniture gestite dall’imputato durante il suo mandato. La vicenda coinvolge diversi aspetti legati alla gestione amministrativa e alle procedure di assegnazione di risorse pubbliche.

Si è aperto davanti al Tribunale di Messina il procedimento penale che vede imputato Francesco Stagno d’Alcontres, ex primario di Chirurgia plastica del Policlinico universitario ed ex parlamentare. L’udienza, di carattere prevalentemente tecnico, è stata dedicata alla costituzione delle parti e.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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