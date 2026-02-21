Presunte sponsorizzazioni illecite processo immediato per l' ex primario Stagno d' Alcontres

L'ex primario Stagno d'Alcontres è stato coinvolto in un procedimento rapido legato a presunte sponsorizzazioni illecite. L'accusa si basa su prove investigative ritenute forti e su un quadro accusatorio già consolidato. La vicenda riguarda alcune sponsorizzazioni sospette effettuate durante il suo incarico, che sarebbero state favoriti da pratiche irregolari. L'udienza si è tenuta questa mattina in tribunale, dove si sono svolti i primi passaggi del processo.

La Procura accelera l'iter giudiziario: processo fissato ad aprile. Contestazioni per circa 700mila euro richiesti, secondo l'accusa, a imprese biomedicali in relazione alle forniture ospedaliere Un impianto accusatorio ritenuto già definito e sostenuto da elementi investigativi considerati solidi. Con queste motivazioni il giudice per le indagini preliminari ha disposto il giudizio immediato nei confronti del medico messinese Francesco Stagno d'Alcontres, ex direttore della Chirurgia plastica del Policlinico coinvolto in una complessa inchiesta su presunti rapporti illeciti tra organizzazione di congressi scientifici e forniture di dispositivi sanitario.