Una classe italiana ha avviato una corrispondenza epistolare con un istituto scolastico in Svizzera. La comunicazione tra le due scuole è iniziata recentemente e sta portando alla luce alcune informazioni inaspettate. L’attività rientra in un progetto didattico volto a favorire lo scambio culturale tra studenti di diversi paesi. I messaggi vengono inviati e ricevuti regolarmente, creando un ponte tra le due realtà scolastiche.

La nostra classe partecipa al progetto della corrispondenza epistolare. Nel nostro istituto è stata attivata una corrispondenza epistolare con una scuola svizzera. Noi siamo molto felici di partecipare, perché possiamo conoscere nuovi amici anche se vivono in un altro Paese. All’inizio eravamo un po’ curiosi e anche emozionati: come saranno i bambini svizzeri? Cosa gli piacerà fare? Così abbiamo iniziato a scrivere le nostre prime lettere, raccontando chi siamo, cosa ci piace e come passiamo le giornate. Non scriviamo solo parole, ma anche disegni e piccoli lavori artistici. Abbiamo realizzato bigliettini di Natale da spedire in Svizzera, presentandoci e scrivendo le nostre qualità principali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corrispondenza epistolare con un istituto svizzero: tante scoperte sorprendenti

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