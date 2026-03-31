Cartoline dal mondo al Foscolo lo scambio epistolare con 17 paesi

A Sparanise, presso l’istituto scolastico Foscolo, è iniziato un progetto eTwinning chiamato “Postcards project” che prevede uno scambio epistolare in lingua inglese con 17 scuole di diversi Paesi. In due mesi, sono state inviate e ricevute oltre 50 cartoline illustrate, provenienti da varie parti dell’Europa e dell’America, accompagnate da commenti e descrizioni da parte degli studenti coinvolti.

Le classi 1^ e 3^ Scienze Applicate di Sparanise, infatti, coordinate dalla docente di lingua inglese Immacolata Giulia Natale, hanno partecipato al progetto eTwinning “Postcards” insieme ad altre 17 scuole di numerosi Paesi: Portogallo, Spagna, Ucraina, Francia, Lussemburgo, Finlandia, Polonia, Turchia, Serbia, Slovacchia, Giordania e Guiana Francese. “Gli studenti - ha spiegato la professoressa Natale - hanno scritto e inviato delle cartoline descrivendo se stessi, i propri interessi, la loro scuola; hanno inoltre presentato ai colleghi d’oltrefrontiera luoghi iconici ed elementi culturali tipici della propria città o della propria nazione arricchendo le cartoline anche con disegni o immagini. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Cartoline dal mondo, al Foscolo lo scambio epistolare con 17 paesi Articoli correlati Leggi anche: Viaggi e cartoline dal mai: il mondo nuovo di Roberta Durante Forbidden fruit, anticipazioni dal 7 al 13 marzo 2026: Yildiz scopre lo scambio di culle in ospedaleNuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Sito Istituzionale | Le Cartoline per la pace di Ciriaco Campus viaggiano sulla metro A; Un’esplosione di colori e un’ospite a sorpresa / Notizie / Novità / Homepage; Cartoline dal giardino, anche le paritarie FISM del distretto di Mirandola valorizzano le Linee guida regionali sull’educazione all’aria aperta; Un campionario dell’insolito. Benedetto è il frutto di Rachel Ingalls. La libreria Trame compie venti anni: il regalo? Cartoline dal mondoBOLOGNA – Le cartoline le sono sempre piaciute, al punto che solitamente se le spedisce da sola. Stavolta Nicoletta Maldini, per tutti la Nico, per i vent’anni di Trame, la sua libreria in via Goito, ... bologna.repubblica.it CAR CARTOLINE SICILIANE CATANIA CATANIA DELIA DELIA(CL) (CL) LIPARI (Eolie) - facebook.com facebook