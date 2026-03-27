Corriere dello Sport – chi è Coulibaly il baby talento che incanta in Bundesliga

Un giovane calciatore sta attirando l’attenzione in Bundesliga per le sue prestazioni sorprendenti. La sua crescita nel campionato tedesco ha generato discussioni sui social e un crescente interesse da parte del club, che sta già iniziando a pianificare le mosse per la prossima stagione. La sua presenza in campo continua a suscitare curiosità tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-03-27 08:48:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Il futuro è adesso e il club sta già pianificando in questi giorni le strategie per la prossima stagione. L’obiettivo sarà quello di aggiungere tasselli di livello alla rosa attuale e tra le valutazioni su profili esperti, come Leon Goretzka, anni 31, svincolato di lusso a giugno, s’inseriscono anche riflessioni su giovani talenti. Uno di questi è Karim Coulibaly, classe 2007, un diciottenne tedesco che gioca come difensore centrale e che è di proprietà del Werder Brema. Un profilo che il Napoli segue, come hanno riferito in Germania, avendo intravisto in lui doti chiare, un talento evidente, una fisicità importante con ancora ampi margini di crescita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – chi è Coulibaly, il baby talento che incanta in Bundesliga Articoli correlati Leggi anche: Corriere dello Sport – Chi è Potulski, il talento polacco che ha stregato le italiane Corriere dello Sport: “Il Napoli e 10 punti che sanno di rimpianti”Dieci punti che non torneranno più e che profumano di rimpianto nella corsa del Napoli verso la vetta. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corriere dello Sport chi è Coulibaly il... Discussioni sull' argomento 1926-2026: i 100 anni del Napoli in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio; Yildiz esclusivo: domani l'intervista al Corriere dello Sport; Italia, affezionati alle difficoltà; Gasperini tra silenzi e malumori: cosa ha chiesto a chiare lettere Dan Friedkin dopo il flop in Europa. Crisi Lazio, Tommaso Paradiso e le lettere al Corriere dello Sport: la rivelazione a Sanremo 2026È il coma della Lazio. La sensazione che non ci sia più niente da sognare, niente a cui aggrapparsi. Parole dure, amare, quasi rassegnate. Parole che non arrivano da un opinionista sportivo, ma da ... corrieredellosport.it Corriere Rinnovabili oltre il 90% della nuova potenza elettrica e 16,6 milioni di occupati: il saggio di Silvestrini e Onufrio tra illusione del nucleare e rivoluzione delle rinnovabili x.com Ancora frasi razziste, ed è inaccettabile. Sul Corriere della Sera di giovedì 26 marzo, il leghista presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, afferma che il Nord “è l’area più moderna e funzionale che traina il resto dell’Italia”. Non è stato l’unico espone - facebook.com facebook