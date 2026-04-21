Corriere dello Sport | Conte SpaccaNapoli

A Napoli, durante l'ultimo incontro, sono stati uditi alcuni fischi provenienti dalla tifoseria, un episodio che si è verificato in modo sporadico ma ha attirato l'attenzione. La reazione dei supporter si è verificata in un momento specifico della partita, senza coinvolgere l'intero pubblico. La situazione ha suscitato discussioni tra gli osservatori, che hanno analizzato il significato di questi segnali durante l'evento sportivo.

"> NAPOLI – Qualche fischio, raro ma significativo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la sconfitta con la Lazio ha lasciato tracce anche sugli spalti del Maradona, dove per la prima volta dopo due stagioni si è percepito un segnale di malumore. Ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea però come la curva abbia reagito cantando più forte, quasi a ribadire la necessità di restare uniti per centrare l’obiettivo Champions. Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Fabio Mandarini, evidenzia come la qualificazione europea sia il vero snodo del futuro azzurro. E sempre Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport lega questo traguardo alle scelte strategiche del club.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte SpaccaNapoli” Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “L’urlo di Conte” Corriere dello Sport: “Beukema per Conte e Koeman”Corriere dello Sport: “Beukema per Conte e Koeman”"> Il Napoli ritrova Sam Beukema. Altri aggiornamenti Conte: Napoli con poca energia e qualità bassa. La Nazionale? A De Laurentiis risponderei in privatoLa squadra di Sarri sbanca il Maradona e i campioni d'Italia abdicano a favore dell'Inter: le parole del tecnico dopo la sconfitta con i biancocelesti ... corrieredellosport.it Conte cambia tuttiLa prima pagina del Corriere dello Sport è dedicata al futuro del Napoli, con Conte al centro del progetto ma anche dei dubbi, mentre De Laurentiis apre a una possibile separazione immediata ... corrieredellosport.it