Il Napoli si prepara a schierare nuovamente Sam Beukema nella partita contro il Lecce, come evidenziato dal Corriere dello Sport. Il difensore olandese sarà in campo dal primo minuto a causa dell'indisponibilità di Juan Jesus. La scelta di affidarsi a Beukema riguarda la formazione titolare per la prossima sfida di campionato.

"> Il Napoli ritrova Sam Beukema. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il difensore olandese tornerà titolare nella sfida contro il Lecce, complice l’indisponibilità di Juan Jesus. Un’occasione importante per dimostrare ancora una volta ad Antonio Conte di poter essere una risorsa affidabile nel sistema difensivo azzurro. Torna titolare dopo la panchina col Torino Nelle ultime settimane Beukema aveva perso il posto soprattutto per ragioni tattiche. Come sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il difensore era stato protagonista di una striscia di quattro presenze consecutive dal primo minuto prima di tornare in panchina nella gara contro il Torino, quando Conte aveva scelto una linea difensiva composta da tre mancini. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Beukema per Conte e Koeman”

