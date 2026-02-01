Corriere dello Sport | L’urlo di Conte

La Juventus ottiene tre punti fondamentali contro la Fiorentina, ma il successo viene oscurato da un infortunio che ha fermato il capitano. La partita si è giocata al Maradona, dove i giocatori e i tifosi hanno vissuto emozioni contrastanti: la gioia per i tre punti e la preoccupazione per le condizioni di Chiellini, che si è infortunato durante il match. L’allenatore ha urlato la sua rabbia in panchina, mentre i tifosi si sono stretti intorno alla squadra.

"> Tre punti pesantissimi contro la Fiorentina, ma l’infortunio del capitano gela il Maradona La vittoria, la paura, la rabbia. Il post partita di Antonio Conte è un concentrato di emozioni contrastanti dopo il 2-1 del Napoli sulla Fiorentina. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la serata del Maradona consegna tre punti fondamentali agli azzurri ma lascia in eredità un’ombra pesantissima: l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, uscito in barella e in lacrime. Secondo quanto riportato da Palliggiano per il Corriere dello Sport, Conte non ha nascosto la propria preoccupazione: «C’è poco da dire. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “L’urlo di Conte” Approfondimenti su Corriere dello Sport Urlo di Conte Prima pagina Corriere dello Sport: “Lotta Scudetto, sabato da urlo. Chivu fa paura” La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi si concentra sulla corsa allo scudetto, con particolare attenzione alla sfida di sabato che promette grandi emozioni. Corriere dello Sport: “Il Napoli di Conte” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. DE BRUYNE INTERVISTA POST NAPOLI SPORTING LISBONA:NON HO ALCUN PROBLEMA CON IL MISTER... Ultime notizie su Corriere dello Sport Urlo di Conte Argomenti discussi: Alexis Saelemaekers, l’intervista esclusiva di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport di domani; Tra moda e calcio, Ilenia Ferraioli vive l’Inter come una vera passione; Champions League, le designazioni arbitrali: Turpin per Napoli-Chelsea, Kovacs per Dortmund-Inter; Lazio, lezione di vuoto. Il Corriere dello Sport entra a Casa Italia per Milano Cortina 2026Il Corriere dello Sport sarà Official Partner di Casa Italia in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026 ... corrieredellosport.it Alexis Saelemaekers, l’intervista esclusiva di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport di domaniAlexis Saelemaekers a tutto campo. Il calciatore belga del Milan si confessa in un’intervista esclusiva al Direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni. Appuntamento da non perdere domani, ... corrieredellosport.it L’editoriale del Corriere dello Sport a firma Ivan Zazzaroni: “La fine non è nota, ma chi ha scritto l’inizio di questo capitolo ha intenzione di arrivare all’ultima pagina del libro. C’è già il titolo: O si fa la Lazio o si muore. Rinascere è più difficile di morire e disertar - facebook.com facebook Secondo il Corriere dello Sport, la Juve avrebbe avuto una serie di contatti con gli agenti di Celik L'esterno destro difficilmente rinnoverà il suo contratto con la Roma: la Juventus osserva interessata per un colpo a parametro zero per l'estate #Juventus #C x.com

