Il Corriere della Sera celebra il suo 150° anniversario con una cerimonia prevista per domani alle 11.30 al Teatro alla Scala, alla presenza del Presidente della Repubblica. È l’unico quotidiano nazionale che ogni giorno vende più di 100.000 copie cartacee. La festa coincide con l’anniversario e rappresenta un momento importante per il quotidiano.

Il Corriere della Sera compie 150 anni. E, in questo periodo di grandi cambiamenti nel mondo editoriale, rimane sostanzialmente l’unico grande quotidiano nazionale generalista in salute. Con una solidità neanche lontanamente paragonabile alla, invece, fragilità di Repubblica, che di anni ne compie appena 50 ma che non ha più il dna dei padri fondatori e sta per passare in mani greche. O alla debolezza della Stampa, 159 anni sulle spalle, ma che, uscendo dal perimetro della real casa Agnelli, perde qualunque tipo di allure e diventa, all’interno del nuovo gruppo editoriale Sae, un semplice quotidiano locale piemontese. I numeri di diffusione e vendita che i quotidiani possono proporre al mercato sono naturalmente minuscoli rispetto ai bei tempi degli anni 80 o 90. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il Corriere della Sera compie 150 anni, l'unico quotidiano nazionale in salute che vende più di 100mila copie cartacee al giorno

Quel foglio stampato a Milano 150 anni fa che oggi legge mezzo Paese: la lunga storia del Corriere della Sera

