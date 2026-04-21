cori per hannoun e caos in consiglio

Nel centro di Milano, ieri si sono verificati momenti di tensione tra piazza e sede istituzionale. Durante la giornata, sono stati ascoltati cori dedicati a una figura politica, accompagnati da insulti e slogan d'odio rivolti alle istituzioni. La situazione ha portato all'occupazione temporanea di alcuni locali pubblici, creando un clima di caos che ha coinvolto cittadini e forze dell'ordine.

Insulti, slogan d'odio, istituzioni occupate. Tra piazza e Palazzo, Milano ha vissuto ieri un'eloquente anteprima di un 25 aprile di tensione. Il tema? Neanche a dirlo: Gaza. Il pretesto? Il boicottaggio di Israele, o meglio la rottura del gemellaggio Milano-Tel Aviv, voluto negli anni del sindaco-partigiano Aldo Aniasi e ora contestata dai pro Pal; un mondo che va dai centri sociali alle componenti oltranziste della sinistra che sostiene il sindaco Beppe Sala, finito nel mirino per la sua decisione di «non spegnere quella fiammella» come ha spiegato ieri riferito all'amicizia con la città più progressista (e pacifista) di Israele. E Sala è stato bersagliato dal sit-in convocato in piazza Duomo dalla sinistra oltranzista.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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