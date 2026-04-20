In piazza Duomo si sono svolti manifestanti che hanno intonato cori a favore di un detenuto, esibito distintivi di un'organizzazione considerata terroristica, e rivolto insulti al Partito Democratico. Le persone presenti hanno espresso il loro dissenso attraverso slogan e parole dure, portando avanti dimostrazioni di solidarietà per la causa palestinese e chiedendo la fine dello Stato israeliano. La manifestazione ha coinvolto un pubblico che ha manifestato apertamente il proprio dissenso.

Insulti, odio a piena voce, cori per i detenuti. In nome della Palestina e per la fine di Israele, ovviamente. Contro il governo certo, ma anche contro il Pd, il sindaco Giuseppe Sala e i partiti considerati tiepidi nella “lotta antisionista”. Si scalda la vigilia del 25 aprile milanese e l’antipasto si è visto questo pomeriggio in piazza Duomo, dove un presidio è stato convocato per dire No al boicottaggio tra Milano e Tel Aviv, che il Consiglio comunale stava discutendo a Palazzo Marino, nella vicina piazza Scala. Il sit-in, con bandiere delle diverse sigle della sinistra oltranzista (Rifondazione, Potere al popolo, Carc, e Bds) è iniziato alle 17 circa, con circa 2-300 persone, davanti a un sagrato già transennato in vista della manifestazione che già si annuncia tesa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cori per Hannoun, distintivi di Hezbollah e insulti al Pd: l'odio dei pro Pal in piazza Duomo

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