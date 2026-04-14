Nella mattinata di martedì 14 aprile 2026, il Consiglio regionale del Piemonte ha vissuto un momento di tensione dopo l’assenza del presidente durante la seduta. Le discussioni si sono accese tra i membri dell’assemblea, che hanno manifestato disappunto per questa mancanza, causando un rapido aumento delle tensioni all’interno dell’aula. La seduta si è svolta in un clima di grande agitazione, con i partecipanti coinvolti in confronti diretti.

Le aule del Consiglio regionale piemontese si sono trasformate, questa mattina martedì 14 aprile 2026, in un teatro di scontro dopo l’assenza del governatore Alberto Cirio durante la seduta. La decisione della massima carica regionale di non presenziare al dibattito ha scatenato una reazione immediata da parte delle opposizioni, che hanno accusato il presidente di voler evitare il confronto diretto sulle recenti vicende che hanno travolto la giunta. L’atmosfera in aula è stata segnata dalle durissime critiche mosse dai rappresentanti della minoranza, i quali hanno sottolineato come la presenza dei vertici della giunta fosse fondamentale per rispondere alle questioni aperte sulla riorganizzazione degli uffici regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte, caos in Consiglio: Cirio assente, scoppia lo scontro

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