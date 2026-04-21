Cordoglio per la scomparsa di Franca Spinola | Una figura di riferimento

Il 21 aprile 2026 si è diffusa la notizia della scomparsa di Franca Spinola, figura molto conosciuta e stimata nella zona di Orbetello. La sua morte ha suscitato sentimenti di tristezza tra residenti e rappresentanti locali, che hanno espresso il loro cordoglio. La sua presenza era riconosciuta in diverse attività e iniziative della comunità, lasciando un segno forte tra chi l’ha conosciuta. La notizia ha fatto rapidamente il giro della regione.

Orbetello (Grosseto), 21 aprile 2026 – Profondo cordoglio in tutta la Maremma per la scomparsa all’età di 82 anni della marchesa Franca Spinola, donna di grande cultura e imprenditrice di altissimo livello, conosciuta a livello internazionale anche per le produzioni che escono dall’azienda agricola Antica Fattoria La Parrina di Albinia. Da alcuni mesi si trovava a Roma a causa delle sue precarie condizioni di salute e nella capitale si è spenta nella tarda serata di domenica. Franca Spinola era la vedova di Franco Maria Malfatti, politico democristiano scomparso nel 1991 più volte sottosegretario e due volte ministro (nel 1969 alle...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cordoglio per la scomparsa di Franca Spinola: “Una figura di riferimento” Notizie correlate Il cordoglio della città di Alba per la scomparsa di Maria Franca Fissolo FerreroAlba nel Lutto: Scompare Maria Franca Fissolo Ferrero, Pilastro di un Impero Industriale e del Territorio Alba, cuore delle Langhe, piange la... Arezzo, cordoglio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni, Casini (Pd): “Figura simbolo dell’imprenditoria aretina”Arezzo, 19 marzo 2026 – Arezzo, cordoglio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni; Casini (PD): “Figura simbolo dell’imprenditoria aretina”. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cordoglio per la scomparsa di Franca Spinola: Una figura di riferimento; Cordoglio del Comune di Orbetello per la dipartita della marchesa Franca Spinola vedova Malfatti; E’ morta la marchesa Franca Spinola: è stata presidente della Camera di commercio; Addio alla marchesa Franca Spinola, imprenditrice simbolo della Maremma. La Maremma piange Franca Spinola, la marchesa-imprenditrice che ha fatto crescere il territorioÈ deceduta nella serata di domenica a Roma, città in cui risiedeva da alcuni mesi, la marchesa e dottoressa Franca Spinola, vedova di Franco Maria Malfatti. Le sue condizioni di salute si erano progre ... corrieredimaremma.it Cordoglio del Comune di Orbetello per la dipartita della marchesa Franca Spinola vedova MalfattiOrbetello: L’Amministrazione Comunale di Orbetello esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa della marchesa Franca Spinola, vedova Malfatti, figura di straordinario rilievo per il territorio ... maremmanews.it Addio alla marchesa Franca Spinola, imprenditrice simbolo della Maremma - Il Giunco x.com CASSANO SPINOLA (AL) - La tragedia in Svizzera ha portato l'azienda a dedicare ore di formazione ai figli dei dipendenti tra i 13 e i 18 anni insieme ai loro familiari. - facebook.com facebook